Farc Lideri Londono Taburcu Edildi

Kolombiya Hükümetiyle barış süreci yürüten Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono taburcu edildi. Londono'ya konuşma zorluğu ve şiddetli göğüs ağrısı ile kaldırıldığı hastanede geçici iskemik atak tanısı konmuştu.



"Timochenko" olarak tanınan Londono'nun sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren ilk fotoğrafı, FARC adına Kolombiya hükümetiyle barış görüşmelerini yürüten başmüzakereci Ivan Marquez Twitter'dan yayınladı. Ardından Londono yine Twitter üzerinden hastaneden taburcu olurkenki fotoğraflarını "Yataktan çıkabilmek ve biraz yürümek kendimi daha iyi hissetmemi sağladı. #FuerzaTimo (#GüçlüOLTimo) da bana çok yardımcı oldu" mesajı ile birlikte paylaştı.



Londono, konuşma zorluğu ve şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Villavicencio kentindeki Kolombiya Kooperatf Üniversitesi Hastenesine kaldırılmıştı. 58 yaşındaki FARC liderine felç belirtisi olan geçici iskemik atak tanısı konmuştu.



FARC, hükümet ile yaptığı barış anlaşması kapsamında 27 Haziran ayında silah bırakma aşamasını tamamlamış ve silahlarının hepsini Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim etmişti. - Madrid