FARC lideri Londono: "Suikasti önleyen Kolombiya ordusu sayesinde hayattayım"

16.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:14

Kolombiya'da barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) lideri Rodrigo Londono, geçen hafta kendisine yönelik suikast girişimini önleyen Kolombiyalı güvenlik güçleri sayesinde hayatta olduğunu belirtti.

Birkaç ay önce yeniden silahlanma çağrısı yapan eski FARC liderleri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez'in gönderdiği 2 suikastçinin, tatilini geçirdiği çiftliğin yakınlarında güvenlik güçlerince öldürülmesiyle kurtulan Londono, ülkede yayın yapan Quindio Günlüğü gazetesine konuştu.

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışma döneminde askerle karşı karşıya gelen ve barış anlaşmasıyla siyaset yapmaya başlayan Londono, "Bugün burada konuşabiliyorsam bu Kolombiya ordusu ve polisi sayesindedir." dedi.

Güvenlik güçlerinin, kasımdan bu yana bir suikast planı işletildiğine dair kendisini uyardığını belirten Londono, Kolombiyalı asker ve polislerin bu süreçte sürekli alarm durumunda olduğunu ifade etti.

Londono, ayrıca hükümete de barış anlaşmasının uygulamalarını tam olarak hayata geçirme çağrısında bulundu.

Suikastçiler öldürülmüştü

Kolombiya Devlet Başkanlığı, ülkenin batısındaki Valle del Cauca yönetim bölgesi kırsalında Londono'nun tatil yaptığı çiftliğin girişinde motosikletli iki kişinin hafta sonu güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmiş, öldürülen 2 eski FARC militanının, birkaç ay önce silahlanma çağrısı yapan Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez tarafından Londono'yu öldürmek için gönderildiğini duyurmuştu.

FARC başmüzakerecisi Marquez silahlanma çağrısı yapmıştı

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmayı bitiren barış anlaşması müzakerelerinde, örgütün başmüzakereciliğini yapan Ivan Marquez ve örgütün diğer sembolik isimleri, ağustos sonunda yeniden silahlanma çağrısı yapmıştı.

Uzun süre ortalarda görünmeyen Marquez ve Velasquez'in yaptığı silahlanma çağrısında, uyuşturucu ticaretinden tutuklanan ve yüksek mahkemenin kararıyla serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Jesus Santrich de ortaya çıkmıştı.

Santrich, Kolombiya'da 2 yıl önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış, bir yıl tutuklu kaldığı sürenin sonunda özel mahkeme tarafından serbest bırakılmış fakat birkaç dakika içinde yeniden gözaltına alınmıştı.

Yargılama süreci, Kolombiya'daki devlet erkleri arasında bir restleşmeye dönen Santrich, son olarak yüksek mahkemenin kararıyla serbest kalmış, parlamentoda yemin ederek Temsilciler Meclisi üyeliğini elde etmişti.

Serbest bırakılması ve Kongreye girmesi büyük tartışmalara sebep olan Santrich, bir anda ortadan kaybolmuştu.

Ülkedeki çatışmaları büyük oranda bitiren barış anlaşması, Küba'da uzun süren müzakerelerin ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 24 Kasım 2016'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono tarafından imzalanmıştı.

Kaynak: AA