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FARC'ın eski liderlerinden Velasquez, Venezuela'da öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FARC'ın eski liderlerinden Velasquez, Venezuela'da öldürüldü

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri Hernan Dario Velasquez, Venezuela'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri Hernan Dario Velasquez, Venezuela'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Kolombiya'da barış anlaşması yaparak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri Hernan Dario Velasquez, Venezuela'nın Aapure eyaletinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. El Paisa takma adıyla bilinen Hernan Dario Velasquez'in ölümü Kolombiya ordusu tarafından henüz, yerel medya paralı askerlerin ödül için Velasquez'i öldürmüş olabileceğini yazdı.

FARC'da gerçekleştirdiği faaliyetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Velasquez, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 36 kişinin hayatını kaybetmesine ve 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 2003 yılında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının arkasında isim olarak biliyor. El Paisa lakaplı Velasquez, Miraflores'de bulunan asker ve polislerin kaldığı üsse yönelik 1998 yılındaki 16 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıda rol almıştı. Saldırı sırasında 100'den fazla asker ve polis kaçırılmış, rehin tutulan askerin bir kısmı 2001 yılında FARC üyelerinin tahliyesi karşılığında serbest bırakılmıştı. Ancak, 2 güvenlik gücü FARC tarafından 12 yıl boyunca rehin tutulmuştu.

Havana'da barış görüşmelerinde de yer aldı

Velasquez adının karıştığı saldırıların yanı sıra 2016 yılında Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde de geçti. 2018 yılında ateşkesi bozan Velasquez, Segunda Marquetalia adında yeni bir grubun kurulduğunu ve örgütün başına geçtiğini duyurdu.

FARC, 50 yıllık silahlı mücadelesini 2015 yılının Eylül ayında Kolombiya hükümeti ile anlaşmaya vararak sonlandırmış, 2016 yılında da kalıcı anlaşmayı imzalamıştı. - BOGOTA

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