Faraşin Yaylası her mevsim ayrı güzel
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Faraşin Yaylası her mevsim ayrı güzel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Faraşin Yaylası, eşsiz manzaralarıyla büyülüyor.

16.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:28
Faraşin Yaylası her mevsim ayrı güzel

'ın ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Faraşin Yaylası, eşsiz manzaralarıyla büyülüyor.

Beytüşşebap ilçesindeki yoğun kar altında olan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, sıfırın altında 21 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle dereler dondu.

Kış aylarında az sayıda ailenin

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Faraşin Yaylası her mevsim ayrı güzel
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