Faraşin Yaylası her mevsim ayrı güzel
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Faraşin Yaylası, eşsiz manzaralarıyla büyülüyor.
16.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:28
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Faraşin Yaylası, eşsiz manzaralarıyla büyülüyor.
Beytüşşebap ilçesindeki yoğun kar altında olan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, sıfırın altında 21 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle dereler dondu.
Kış aylarında az sayıda ailenin
Kaynak: AA