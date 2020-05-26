Faraşin Üs Bölgesi'ndeki askerlere komutanlardan bayram ziyareti ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Üs Bölgesi'ni ziyaret eden komutanlar, üste görevli askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Üs Bölgesi'ni ziyaret eden komutanlar, üste görevli askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kaymakam İsmail Pendik ile beraber Faraşin Üs Bölgesi'n ziyaret etti. Komutanlar ve Kaymakam Pendik, görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

Kaynak: DHA