Farah Zeynep Abdullah ve Murat Boz aşk mı yaşıyor? İkili nerede, ne zaman görüntülendi?

Birlikte görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah yemekte bir araya geldi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Murat Boz aşk mı yaşıyor? İkili nerede, ne zaman görüntülendi?

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah yemekte görüntülendi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Murat Boz aşk mı yaşıyor? İkili nerede, ne zaman görüntülendi?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE MURAT BOZ AŞK MI YAŞIYOR?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan fotoğraf kafaları karıştırdı. Arkadaş yemeğinde bir araya gelen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? İkili yakın çevresine müzik ile ilgili bir araya geldiklerini söylese de , hayranları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. Çıkan haberler üzerine Murat Boz açıklama yaptı ve hayatında kimse olmadığını söyledi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016), Dönerse Senindir (2016) ve Öldür Beni Sevgilim (2019) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.