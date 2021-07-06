Farah Zeynep Abdullah: Sağlık durumum iyiye gidiyor
"DJ Artz" lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile bir süredir birlikte olan oyuncu, sevgilisiyle karesini Instagram hesabında yayınladı.
"DJ Artz" lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile bir süredir birlikte olan oyuncu, sevgilisiyle karesini Instagram hesabında yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan oyuncu, takipçilerinin sorusu üzerine sağlık durumunun da iyiye gittiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet