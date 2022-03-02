Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı merak ediliyor. Birçok başarılı dizi ve filmde yer alan Farah Zeynep Abdullah son olarak Bergen filminde rol almıştır. Bergen karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, şarkıcı Bergen'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Farah Zeynep Abdullah kimdir ve nerelidir merak ediliyor. Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve nereli? Farah Zeynep Abdullah biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumludur. Farah Zeynep Abdullah Türk oyuncudur.

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır. Yine başka bir röportajda kökenleriyle ilgili şöyle demiştir: "Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)'dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!" Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

Filmografi

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

Ödüller

2011 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KAÇ YAŞINDA?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumlu olup 33 yaşındadır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH INSTAGRAM HESABI NE?

Farah Zeynep Abdullah Instagram hesabı "fafazey" kullanıcı isme sahip olup 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

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