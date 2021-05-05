Farah Zeynep Abdullah'ın Hıdırellez dileği
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Farah Zeynep Abdullah'ın Hıdırellez dileği

Farah Zeynep Abdullah'ın Hıdırellez dileği
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Masumlar Apartmanı' dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Hıdırellez'den ne dileyeceğini sosyal medya hesaplarından açıklayıp, destek istedi. İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah, Hıdırellez dileğinde bulundu. 'Masumlar Apartmanı' dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Twitter'dan, "Hıdırellez'de toplu dilek olarak, 'pandemi yaza kadar bitsin' yazarsak, elbet kabul olur diye düşünüyorum. Kendimi partide kafede falan çizeceğim hem de maskesiz" diye yazdı.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdırellez 5 Mayıs akşamı başlayıp, 6 Mayıs akşamı bitecek.

Kaynak: Snob Magazin

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