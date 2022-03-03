Farah Zeynep Abdullah 'bergen'in Galasında 'erik Dalı' Oynadı
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol olan Farah Zeynep Abdullah galanın ardından yapılan partide kurtlarını döktü. Farah Zeynep Abdullah Alper Aytekin ile birlikte sahneye çıkıp 'Erik dalı' oynadı.
'Acıların kadını' olarak hafızalara kazınan Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin galasında başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ilgi odağı oldu.
Farah Zeynep Abdullah gecenin sonunda yapılan partide kurtlarını döktü. Oyuncunun 'Erik Dalı' şarkısında oynadığı anlar damga vurdu.
Hayranları, ünlü oyuncunun sahnedeki bu anlarına beğeni yağdırdı.
Snob Magazin - Magazin