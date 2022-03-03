Farah Zeynep Abdullah 'bergen'in Galasında 'erik Dalı' Oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Farah Zeynep Abdullah 'bergen'in Galasında 'erik Dalı' Oynadı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Farah Zeynep Abdullah 'bergen'in Galasında 'erik Dalı' Oynadı

Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol olan Farah Zeynep Abdullah galanın ardından yapılan partide kurtlarını döktü. Farah Zeynep Abdullah Alper Aytekin ile birlikte sahneye çıkıp 'Erik dalı' oynadı.

'Acıların kadını' olarak hafızalara kazınan Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin galasında başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ilgi odağı oldu.

Farah Zeynep Abdullah gecenin sonunda yapılan partide kurtlarını döktü. Oyuncunun 'Erik Dalı' şarkısında oynadığı anlar damga vurdu.

Hayranları, ünlü oyuncunun sahnedeki bu anlarına beğeni yağdırdı.

Snob Magazin - Magazin

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Erik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title