Far-UVC özellikli Initus-V sistemi ameliyathane ortamında kullanıldı
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Far-UVC özellikli Initus-V sistemi ameliyathane ortamında kullanıldı

Far-UVC özellikli Initus-V sistemi ameliyathane ortamında kullanıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

InnowayRG ve Vestel Beyaz Eşya iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu üretilen Far-UVC özellikli Initus-V sistemi ilk kez ameliyathane ortamında kullanıldığı belirtildi.

InnowayRG ve Vestel Beyaz Eşya iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu üretilen Far-UVC özellikli Initus-V sistemi ilk kez ameliyathane ortamında kullanıldığı belirtildi.

Innoway RG ekibi ve Vestel Beyaz Eşya iş birliğiyle geliştirilen, Covid-19 dahil tüm virüsleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Far UVC lamba ve UVC koruyucu tekstil kombinasyonlu Initus V sistemi dünyada ilk defa bir ameliyat sırasında çok merkezli klinik çalışma kapsamında kullanıldığı belirtildi. Ameliyat, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Albayrak ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Sistem bugüne kadar insanlı ortamda kullanılamayan UVC ışınlarını, Far-UVC olarak adlandırılan filtrelenmiş özel bir dalga boyu kullanarak insanlı ortamda kullanılabilir hale getiriyor. Anjiyografi, Beyin Cerrahisi, Yoğun Bakım, Acil Servis ve diğer ameliyatlarda çok merkezli olarak çalışmaları devam eden sistemin sonuçları olumlu olur ise hastanelerde kullanım için hazır olacağı belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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