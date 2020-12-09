Far tutularak av yapılan cipe el konuldu
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Far tutularak av yapılan cipe el konuldu

09.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:29
Far tutularak av yapılan cipe el konuldu

ANTALYA'nın Finike ilçesinde araç içerisinden çevreye far tutularak av yapmaya çalışan şüphelilere yaklaşık 8 bin TL'ye yakın para cezası uygulanırken, av tüfeği ve aküsüne projektör bağlanan araca el konuldu.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde araç içerisinden çevreye far tutularak av yapmaya çalışan şüphelilere yaklaşık 8 bin TL'ye yakın para cezası uygulanırken, av tüfeği ve aküsüne projektör bağlanan araca el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince, gelen ihbar üzerine Elmalı İlçesi Yuva Mahallesi Bostanpınar mevkisinde, araç içerisinden çevreye far tutularak av yapıldığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Kaçak av yapan kişiler, Yuva Jandarma Karakolu'na getirildi. Yapılan incelemede aracın aküsüne bağlamış oldukları projektör ve takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları tespit edilen şüphelilere toplamda 7 bin 973 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca av tüfeği ve cip araca da el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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