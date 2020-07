Far Cry 6 İlk Fragmanı Sızdırıldı! Far Cry 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 6'ya ait sinematik fragman sızdırıldı.

Far Cry 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 6'ya ait sinematik fragman sızdırıldı. Sızdırılan Far Cry 6 fragmanı, oyunun hikayesine dair bilgi edinmemize olanak sağlıyor. Far Cry 6 ve sızdırılan fragman ile ilgili detaylar haberimizde.

Far Cry 6 İlk Fragmanı Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde Far Cry 6 sızıntısı yaşanmıştı ve yaşanan sızıntı ile birlikte Ubisoft'un Far Cry 6 oyununun üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Yaşanan sızıntının hemen ardından Ubisoft, Far Cry 6'yı resmi olarak duyurmuştu. Bugün ise yeni bir sızıntı daha yaşandı. Far Cry serisinin yeni oyununa ait sinematik fragman sızdırıldı. Sızdırılan fragman, serinin yeni oyununu merakla bekleyen oyuncuları önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı. Dani Rojas isimli bir yerel gerilla savaşçısını kontrol edeceğimiz Far Cry 6, hayali tropikal Yara ülkesinde geçecek.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Far Cry 6 sızıntısına göre serinin yeni oyununda diktatör Anton Castillo'ya karşı mücadele ederek Yara ülkesini özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız. Ubisoft Forward etkinliğinde Far Cry 6 ile ilgili detaylar paylaşılacak. Ubisoft Forward etkinliği, 12 Temmuz 2020 tarihinde TSİ 22: 00 civarında başlayacak.

Far Cry 6 Çıkış Tarihi

Sızdırılan bilgilere göre Far Cry 6, 18 Şubat 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Far Cry 6 oyununa ait sinematik fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinematik fragman hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir