Far Cry 5 İçin Beklenen Haber Geldi

Far Cry serisinin beşinci ana oyununa sadece birkaç ay kala Ubisoft, oyun için PC oyuncularının ihtiyaç duyacakları sistem gereksinimlerinin bir kısmını açıkladı. Çoğu oyunda olduğu gibi Far Cry 5 de sisteme en uygun ayarları otomatik olarak belirleyerek kullanmaya çalışacak. Ancak ayarları değiştirmeyi seven kişiler için pek çok seçeneğin yanı sıra, bir kontrol aracı ve hatta bir video bellek kullanım metresi de bulunacak. Bunun yanı sıra pek çok ekran oranı seçeneği, görüş alanı belirleyicisi, framerate sınırlandırmaları ve çözünürlük ölçeklendirme desteği bulunacak.

Ubisoft, sistem gereksinimi ayrıntılarında da hiçbir uğraştan kaçınmamış gibi gözüküyor. Oyunu düşük grafik gücü ile 720p'de oynatmadan, ultra ayarlarda 60fps 4K oynatmaya kadar bütün özellikler sıralanmış.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versionu)

İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz - AMD FX-6300 @ 3.5 GHz yada eşdeğeri

Video Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 - AMD R9 270 (2GB VRAM)

Sistem RAM'i: 8GB

Çözünürlük: 720p

Tavsiye Edilen Özellikler (60 FPS):

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versionu)

İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz - AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz ya da eşdeğeri

Video Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 - AMD R9 290X (4GB VRAM)

Sistem RAM'i: 8GB

Çözünürlük: 1080p

4K 30 FPS Gereksinimleri:

OS: Windows 10 (64-bit versionu)

İşlemci: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz - AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz yada eşdeğeri

Video Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 -AMD RX Vega 56 (8GB VRAM)

Sistem RAM'i: 16GB

Çözünürlük: 2160p

4K 60 FPS Gereksinimleri:

OS: Windows 10 (64-bit versionu)

İşlemci: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz - AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz yada eşdeğeri

Video Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI - AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM)

Sistem RAM'i: 16GB

Çözünürlük: 2160p

Eğer daha önceki oyunlara bakılırsa, Far Cry 5'in PC sürümünün ciddi problemlere sahip olmayacağı tahmin edilebilir ancak kesin bir karara varmak için oyunun yayım tarihini beklemekte fayda var.

Ubisoft, Far Cry 5'in ilk olarak planlanan 27 Şubat tarihli yayımını, geliştiricinin daha fazla iyileştirme yapmak için fazladan vakte ihtiyacı olduğu gerekçesi ile ertelemişti ve oyunun yeni yayım tarihi 27 Mart olarak gözüküyor...