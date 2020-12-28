Far avı yaptılar, otomobillerinden oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Far avı yaptılar, otomobillerinden oldular

28.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:19
Far avı yaptılar, otomobillerinden oldular

Konya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde far avı yapan avcılara cezai işlem uygulanırken, avda kullandıkları otomobilinden de oldu.

Konya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde far avı yapan avcılara cezai işlem uygulanırken, avda kullandıkları otomobilinden de oldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Tepeköy kırsalında yasak olmasına rağmen farla kara avcılığı yaptığı iddia edilen avcıları yakaladı. Avcılara Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulanırken, avda kullanılan otomobil, takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile projektöre el konuldu. Avda kullanılan otomobilin mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu arada, jandarma tarafından da kısıtlama ihlali kapsamında avcılar hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Can Bartu Ömer Bayram Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Far avı yaptılar, otomobillerinden oldular | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:18:39. #1.15#
title