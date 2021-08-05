FAO, küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü bildirdi
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FAO, küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü bildirdi

FAO, küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü bildirdi
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, temmuzda ortalama 123 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre düşük, geçen yılın aynı ayına göre ise yüksek oldu.

Küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki değişiklikleri içeren Endekste temmuzda yaşanan gerileme, çoğunlukla tahıllar ve bitkisel yağlar ile süt ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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