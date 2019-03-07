Fao: Küresel Gıda Fiyatları Şubat'ta Aylık Bazda Yükseldi

– Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) FAO Gıda Fiyat Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artışla 167.5 puana yükseldi.

FAO'dan yapılan açıklamada, endeksin 167.5 puanla Ağustos 2018'den bu yana en yüksek düzeyinde olduğu, ancak yıllık bazda endeksin yüzde 2.3 gerilediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca FAO Tahıl Fiyatı Endeksi'nin sabit kalan mısır fiyatlarının etkisiyle Şubat ayında 169 puan düzeyinde kalarak, Ocak ayına göre hafif yükseldiği belirtildi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, yüzde 1.8'lik artışla 133.5 puana yükselerek, Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. Açıklamada Şubat'taki yükselişin ana sebebinin palm yağı, soya yağı ve ayçiçeği yağlarındaki yüksek fiyatlandırma olduğu belirtildi.

FAO Et Fiyatı Endeksi, büyükbaş ve domuz eti fiyatlarındaki artış ile hafif yükselirken, FAO Süt Endeksi işlem görmüş Yağsız Süt Tozu, Yağlı Süt Tozu ve peynire olan ithalat talebiyle Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 5.6arttı. Tereyağı üretiminde beklenen mevsimsel düşüş de tereyağ fiyatlarında artışa sebep oldu.

Aynı dönemde FAO Şeker Endeksi Ocak ayına göre bazı üretici ülkelerdeki üretim fazlası endişeleri sebebiyle yüzde 1.2 yükseldi.

Küresel tahıl piyasalarında da düşük üretime rağmen 2018-2019 sezonunda yeterli miktarda tedarik elde edildiği belirtilirken, Tahıl Arz ve Talep Özeti'nde ise FAO'nun dünya genelindeki 2018 tahıl üretim tahminini Ocak ayından itibaren 2.8 milyon ton azaltarak, 2,609 milyon tona indirdiği açıklandı. Söz konusu revizyonun ABD'nin düşük mısır üretimi üzerine dayalı olduğu ve küresel tahıl üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüşü de pekiştirdiği belirtildi.

FAO'nun 2018-2019 sezonu için küresel tahıl kullanımı ve stokları üzerine tahminleri bu ay gerilerken aynı dönemde küresel tahıl hasılatının kullanıma oranının (kullanılacak stoklar) 2017-2018 döneminden yüzde 30.5 düşüş ile 2018-2019'da yüzde 28.3'e düşerek sakin bir düzeyde kaldığı vurgulandı.

FAO'nun 2018-2019 sezonunda tüm tahıllardaki uluslararası ticaret tahminleri, geçen aya göre 2 milyon ton düştü. Ana tahıllar arasında küresel buğday ticaretinin, yaklaşık 800 bin ton ile, ağırlıklı olarak birçok Asya ve Güney Amerika ülkesindeki satışlarda gösterdiği zayıf gidişat ile en çok düşüşü yaşayacağı öngörüldü.

2019 için ilk buğday üretimi tahmini

FAO 2019'da ilk küresel buğday üretimi tahminini 757 milyon tonda sabit tuttu ve bu yılın üretiminin 2018'de ulaşılan seviyeden yüzde 4.0 artmasına rağmen, 2017'de ulaşılan rekor seviyenin altında kaldığını da ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA