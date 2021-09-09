FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi için bir araya geldi
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FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi için bir araya geldi

FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi için bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü "Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi"nin paydaşları bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü "Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi"nin paydaşları bir araya geldi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ile konunun uzmanları projenin uygulama süreciyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

FAO Proje Teknik Lideri ve Arazi ve Su Departmanı Sorumlusu Sara Marjani Zadeh, toplantıda, projenin Orta Asya'daki ülkelerde de örnek teşkil edecek şekilde kullanılacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyaya olan etkilerinin projeye de yansıdığını bildiren Zadeh, "FAO olarak biz burada son teknolojilerle, bilgilerle ve ilerlemelerle bir köprü vazifesi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Ertan Pirdal da ülke topraklarının, topografik yapısı nedeniyle erozyona duyarlılığının yüksek olduğunun altını çizerek, "Proje Yukarı Sakarya Havzası'nda sürdürülebilir tarım ve orman çalışmaları ile arazi tahribatının dengelenmesi planlarını eyleme geçirerek bir dönüşüm sağlayacaktır." görüşünü paylaştı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek ise proje kapsamında sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirecek bir kurum olarak FAO ve diğer paydaşlarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Projenin ana noktasının sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimi olduğunu ifade eden Kılıç, proje sonunda pilot alanlarda yapılacak uygulamaların hem Türkiye'ye hem de diğer ülkelere örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanı Derya Polat da projenin önemine dikkati çekerek, projenin başarılı olacağına inandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi için bir araya geldi - Haberler Ekonomi
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