Fao Gıda Fiyat Endeksi Haziran'da Yükseldi

Türkiye, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi Haziran ayında 175.2 puan olarak gerçekleşirken Mayıs ayına göre yüzde 1.4; bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7 oranında arttı.



FAO Gıda Fiyat Endeksi uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek belirleniyor.



FAO Tahıl Fiyat Endeksi'nin Haziran ayında yaşanan yüzde 4.2 artışında, ABD'de kötüleşen ekin şartlarından dolayı çalkantılı yüksek protein buğdayı etkili olurken, mısır fiyatları ise bunun tam tersine Güney Amerika'daki rekor seviyesindeki mahsullerden dolayı düştü.



FAO Fiyat Endeksi'ni oluşturan ürünlerden et ve süt ürünleri fiyatları da artarken bitkisel yağ ve şekerde ise düşüş görüldü.



FAO'nun bugün açıklanan son Tahıl Arz ve Talep Raporu'na göre yüksek proteinli buğday şartlarındaki sıkılaşmaya rağmen küresel tahıl arzının önümüzdeki sene yüksek olması bekleniyor.



FAO 2017 küresel buğday üretimi için Haziran tahminlerini gözden geçirerek düşürdü ancak mısır ve pirinç için ise yükseltti. Küresel tahıl üretimi bu sene büyük olasılıkla 2 bin 593 milyon tona ulaşacak; bu da 2016'nın yüzde 0.6 altında bir orana işaret ediyor.



Küresel tahıl stoklarının daha da genişleyerek 704 milyon ton seviyesinde yeni bir rekor kırması bekleniyor. - İstanbul