FAO-Dünya gıda ithalatı 2021'de 1.72 trilyon dolara çıkacak

Dünya genelinde toplam gıda ithalatının, emtia fiyatlarındaki Covid-19 krizi kaynaklı artış ve güçlü talep ile, 2021'de yüzde 12 artışla 1.72 trilyon dolara tırmanması bekleniyor.