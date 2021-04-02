FAO'dan Vali Öksüz'e ziyaret
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FAO'dan Vali Öksüz'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
FAO'dan Vali Öksüz'e ziyaret

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkililerini ağırladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkililerini ağırladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkililerinin katılımıyla tarımda değer zinciri analizleri, Kars'ın hayvancılık, bitkisel üretim, gıda endüstrisi ve gastronomi turizmi ile yatırım ve kalkınma projelerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Bölge Temsilcisi Dr. Viorel Gutu, Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Program Sorumlusu Ahaduzzaman Sheikh, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve diğer yetkililer katıldı.

Kars'taki bir dizi temasların ardından, yapılacak yatırımlar konusunda BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun destekleyeceği alanlar nihayete erdirilerek, kentte hayata geçirilecek dış kaynaklı projelerin ilk adımı atılmış olacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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