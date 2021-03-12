Fantasyexpo Spring CUP için elemeler ve davetli takımlar belli oldu!

Fantasyexpo'nun düzenleyeceği, 11-18 Mart tarihleri arasında oynanacak olan etkinliğin davetlileri ve grupları belli oldu.

Fantasyexpo Spring Cup adı altında düzenlenecek olan 25.000 $'lık ana etkinliğe ve 11-18 Mart tarihleri ??arasında oynanacak olan Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya bölgelerindeki kapalı elemelere doğrudan davet edilen takımlar açıklandı.

Kapalı elemelerin formatı, Polonya dışındaki her yerde aynı olacak. Dört takım ve çift eleme formatında oynanacak olan turnuvada en çok hak eden ve emeğini gösteren takım finale ulaşacak. ( Birleşik Krallık'ta , Fransa'da ve DACH olarak temsil edecek). Polonya'da ise 8 takım önce play-off sonra GSL grup aşamasına katılacak.

Direkt olarak davet edilen takımlardan ikisi ise ve oldu.

Ana etkinlik (23-25 Mart) şu şekilde olacak;



Europe mousesports

Poland PACT

United Kingdom UK qualifier

Europe DACH qualifier

Europe FunPlus Phoenix

Poland Polish qualifier

France French qualifier

Europe Open qualifier

Polonya kapalı elemeler (Mart 12-14)

Poland Illuminar

Poland HONORIS

Poland Wisla Krakow

Poland Pompa

Poland Izako Boars

Poland AVEZ

Poland PGE Turow

Poland Wildcard

Fransa kapalı elemeler (Mart 11-15)

France Ambush

France TheDice

France DBL PONEY

France Make Your Destiny

Finalde ise;

France LDLC

DACH closed qualifier (Mart 15-18)

Germany TTC

Germany PENTA

Austria plan-B

Germany Entropy

Finalde ise;

Germany Sprout

İngiltere kapalı elemeler (Mart 11-13)

United Kingdom ZJ

United Kingdom UMX

Europe ROYALS

United Kingdom Gudjon Fanclub

Finalde ise;

Europe Endpoint

Kaynak: Playerbros