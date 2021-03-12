Fantasyexpo Spring CUP için elemeler ve davetli takımlar belli oldu!
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Fantasyexpo Spring CUP için elemeler ve davetli takımlar belli oldu!

12.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:09
Fantasyexpo Spring CUP için elemeler ve davetli takımlar belli oldu!

Fantasyexpo'nun düzenleyeceği, 11-18 Mart tarihleri arasında oynanacak olan etkinliğin davetlileri ve grupları belli oldu.

Fantasyexpo Spring Cup adı altında düzenlenecek olan 25.000 $'lık ana etkinliğe ve 11-18 Mart tarihleri ??arasında oynanacak olan Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya bölgelerindeki kapalı elemelere doğrudan davet edilen takımlar açıklandı.

Kapalı elemelerin formatı, Polonya dışındaki her yerde aynı olacak. Dört takım ve çift eleme formatında oynanacak olan turnuvada en çok hak eden ve emeğini gösteren takım finale ulaşacak. ( Birleşik Krallık'ta , Fransa'da ve DACH olarak temsil edecek). Polonya'da ise 8 takım önce play-off sonra GSL grup aşamasına katılacak.

Direkt olarak davet edilen takımlardan ikisi ise ve oldu.

Ana etkinlik (23-25 Mart) şu şekilde olacak;

  • Europe mousesports
  • Poland PACT
  • United Kingdom UK qualifier
  • Europe DACH qualifier
  • Europe FunPlus Phoenix
  • Poland Polish qualifier
  • France French qualifier
  • Europe Open qualifier

Polonya kapalı elemeler (Mart 12-14)

  • Poland Illuminar
  • Poland HONORIS
  • Poland Wisla Krakow
  • Poland Pompa
  • Poland Izako Boars
  • Poland AVEZ
  • Poland PGE Turow
  • Poland Wildcard

Fransa kapalı elemeler (Mart 11-15)

  • France Ambush
  • France TheDice
  • France DBL PONEY
  • France Make Your Destiny
  • Finalde ise;
  • France LDLC

DACH closed qualifier (Mart 15-18)

  • Germany TTC
  • Germany PENTA
  • Austria plan-B
  • Germany Entropy
  • Finalde ise;
  • Germany Sprout

İngiltere kapalı elemeler (Mart 11-13)

United Kingdom ZJ

United Kingdom UMX

Europe ROYALS

United Kingdom Gudjon Fanclub

Finalde ise;

Europe Endpoint

Kaynak: Playerbros

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