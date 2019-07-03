Fantasy Island Filmi
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Fantasy Island, eğlenmek için bir adaya giden bir grup insanın yaşadıkları konu ediliyor. Bir grup insan, gönüllerince eğlenecekleri, hayallerindeki birçok şeyi gerçekleştirebilecekleri Fantasy Island’a gider. Fakat adada onları bekleyen düşlediklerinden oldukça farklıdır. Karanlık temalar ve doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalan insanlar, hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Jeff Wadlow’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Michael Peña ve Jimmy O. Yang yer alıyor.
Yönetmen: Jeff Wadlow
Senaryo: Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Christopher Roach
Oyuncular: Maggie Q, Lucy Hale, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker, Michael Peña, Charlotte McKinney, Ryan Hansen, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Parisa Fitz-Henley, Robbie Jones , Goran D. Kleut , Nick Slater, Ian Roberts, Evan Evagora, Tim Wong, Joshua Diaz, Steven A. Davis, Tane Williams-Accra, Renee Murden, Jeriya Benn, Mark Weinhandl, Dave Bautista
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Fantasy Island
Yapımcı Firma: Blumhouse Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
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