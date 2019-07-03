Fantasy Island Filmi

Fantasy Island, eğlenmek için bir adaya giden bir grup insanın yaşadıkları konu ediliyor. Bir grup insan, gönüllerince eğlenecekleri, hayallerindeki birçok şeyi gerçekleştirebilecekleri Fantasy Island’a gider. Fakat adada onları bekleyen düşlediklerinden oldukça farklıdır. Karanlık temalar ve doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalan insanlar, hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.



Jeff Wadlow’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Michael Peña ve Jimmy O. Yang yer alıyor.



Yönetmen: Jeff Wadlow

Senaryo: Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Christopher Roach

Oyuncular: Maggie Q, Lucy Hale, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker, Michael Peña, Charlotte McKinney, Ryan Hansen, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Parisa Fitz-Henley, Robbie Jones , Goran D. Kleut , Nick Slater, Ian Roberts, Evan Evagora, Tim Wong, Joshua Diaz, Steven A. Davis, Tane Williams-Accra, Renee Murden, Jeriya Benn, Mark Weinhandl, Dave Bautista

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Fantasy Island

Yapımcı Firma: Blumhouse Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 06.03.2020

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Kaynak: InterSinema.com