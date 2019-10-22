Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

22.10.2019 09:55
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastic Beasts serisinin üçüncü devam halkası olan Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha David Yates oturuyor.

Yönetmen: David Yates

Senaryo: J.K. Rowling

Oyuncular: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Fantastic Beasts and Where to Find Them 3

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 12.11.2021


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Kaynak: InterSinema.com
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