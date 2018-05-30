İstanbul'da Yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa'yı Heyecanlandırdı

Şampiyonlar Ligi'nde 2020 yılının final maçına ev sahipliğini yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı, Avrupa basınında heyecan yaratmaya devam ediyor.

Avrupa'nın iki önemli haber ajansı AFP ile Reuters, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı ile röportaj yaptı. Kiev'deki finalin ardından gerçekleşen söyleşide 2005'te yapılan İstanbul finali ve son dönem hakkında bilgiler paylaşıldı.

"ARTIK HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Servet Yardımcı çok iyi bir sürecin kendilerini beklediğini bildirerek, "2005 yılı belki ev sahipliği için erkendi. Taraftarlar tek bir yoldan geliyordu. Seyircilerin zamanında stada gelememesi gibi sıkıntılar olmuştu. Ancak bugün her şey değişti. Koşullar, yollar, ulaşım, havalimanları, konaklamalar ve iletişim gelişti. Bu tip konularda asla problem yaşanmayacaktır. Bana göre İstanbul'da fantastik bir final olacak" dedi.

Servet Yardımcı ayrıca bu yıl Kiev'de yaşanan problemlerin İstanbul'da olmayacağını da belirterek, Türkiye'de 12 şehirde yapılan statların ve yaşanan gelişimin önemli olduğunu vurguladı.