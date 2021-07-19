Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları arife günü de devam etti
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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları arife günü de devam etti

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları arife günü de devam etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, arife gününde de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlularına girdi.

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, arife gününde de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlularına girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 175 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin öğle namazından sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Dün bini aşkın fanatik Yahudi Harem-i Şerif'e girmişti

Dün sabah saatlerinden itibaren 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Harem-i Şerif'te, Fanatik Yahudilerin baskınlarına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı. Plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler yerleştiren İsrail polisi, Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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