Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Danışmanı Şeyh Mahmud el-Habbaş, "Fanatik Yahudilerin Aksa baskınlarının sürmesi, dünyadaki 1,5 milyar Müslüman'ın duygularını provoke ediyor ve din savaşı çanları çalmasına neden oluyor." dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Habbaş, İsrail hükümetinin, kendi meclis üyeleri ve bakanlarının Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermesinin, dünyayı sorumluluklarını yerine getirme durumunda bıraktığını ifade etti.

Uluslararası topluma, ihlallerini durdurması için İsrail'e ciddi şekilde müdahalede bulunma çağrısı yapan Habbaş, fanatik Yahudi grupların, her türlü dini ve siyasi olayı fırsat bilerek Aksa'ya baskınlarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Fanatik Yahudilerin Aksa baskınlarının sürmesi, dünyadaki 1,5 milyar Müslüman'ın duygularını provoke ediyor ve din savaşı çanları çalmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Habbaş, İsrail'in, El-Halil'deki İbrahim Camisi'nde olduğu gibi Aksa'nın da Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölünmesi durumunu dayatmak için ortam oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Habbaş, bu kutsal yerlerin İslami ve Filistin kimliği olduğunu, Müslümanların dışındakilerin orada hakkı bulunmadığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta İsrailli milletvekillerinin 3 ayda bir kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları perşembe günü duyurmuştu.

Netanyahu'nun milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, bu sabah Aksa'ya girmiş ve "Heykel'in (Süleyman Tapınağı) yakında inşa edilmesini umduğunu" belirtmişti.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.