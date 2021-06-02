Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri sürüyor.

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri sürüyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 61 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi korumasındaki grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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