Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail polisi korumasındaki 104 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı. Baskın sırasında İsrail polisinin Aksa'nın avlusunda oynayan Filistinli çocukları engellediği, bazı Filistinlilere Mescid-i Aksa'nın kapılarında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladığı belirtildi.

Öte yandan, fanatik Yahudiler, sık sık Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA