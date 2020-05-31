Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya açılır açılmaz baskın yaptı
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Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya açılır açılmaz baskın yaptı

İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'te yeniden açılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya açılır açılmaz baskın yaptı
31.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:57

İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'te yeniden açılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescidi Aksa'nın bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açılmasının ardından İsrail polisi korumasındaki bir grup fanatik Yahudi El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren 2 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Fanatik Yahudilerin, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenlediği belirtildi.

Öte yandan, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı bulunan Mescid-i Aksa, bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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