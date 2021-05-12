Fanatik Yahudiler Lod'da camiye saldırdı

İsrail'in Lod kentinde fanatik Yahudiler, Al-Nour Camisi'ne saldırdı.

İsrail'in Lod kentinde fanatik Yahudiler, Al-Nour Camisi'ne saldırdı.

İsrail'in Lod kentinde sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olayları devam ediyor. Yasağa rağmen sokağa inen fanatik Yahudiler, Al-Nour Camisi'ne saldırdı. Caminin minaresinden yapılan anonslar ile caminin korunması için kentteki Müslümanlardan yardım istendi. Yerel kaynaklar, Al-Nour Camisi'nin yanı sıra kentteki Al-Omari Camisi'ne de saldırı yapıldığını aktardı. Lod kentinin 77 binlik nüfusunun üçte birini Filistinliler oluşturuyor.

Öte yandan bir Yahudinin Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı