Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün bir kez daha baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün bir kez daha baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Harem-i Şerif'e giremeyen fanatik Yahudilerin bugün öğleden sonra bir kez daha Aksa'ya girmesine izin verdi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 126 fanatik Yahudi'nin El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği vurgulandı.

Sabah saatlerinde de 127 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti. Böylece sabah ve öğleden sonra 253 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girmiş oldu.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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