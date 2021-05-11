Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa manipülasyonu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa manipülasyonu!

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa manipülasyonu!
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin üstlerini yırtarak, Filistinlier tarafından saldırıya uğramış süsü verdiği anlar kameraya yansıdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin üstlerini yırtarak, Filistinlier tarafından saldırıya uğramış süsü verdiği anlar kameraya yansıdı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayı gergin geçti. Ramazanın başlaması ile Mescid-i Aksa'daki ibadethaneler Filistinlilere kapatıldı, minarelerin ses kabloları kesildi. Çok sayıda Filistinli yerleşimcinin evleri fanatik Yahudiler tarafından işgal edildi. "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin, Filistinlilerin saldırıya uğramasına rağmen, gerçeği manipüle ederek, saldırıya uğramış süsü verdikleri anlar kameraya yansıdı. Fanatik Yahudiler, üzerlerindeki giysileri yırtmaya çalışırken, bazıları da gazetecilere manipülasyonun haberleştirilmesini talep etti. Öte yandan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 300'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı.

Görüntü dökümü

------------------------------------------------

Fanatik yahudilerin üstlerindeki giysileri yırttığı anlar


- İsrail

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa manipülasyonu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:20:39. #1.15#

title