Fanatik Trabzonsporlu Taraftar, Oğluna "Yattara" İsmini Koydu

Trabzonsporlu taraftar, 24 Ekim'de doğan çocuğuna "Gökdeniz Yattara" ismini verdi, "Trabzonspor evrensel aşktır." dedi.

Trabzonspor taraftarı olan Muşlu Oğuz Akman 24 Ekim'de doğan çocuğuna Trabzonspor'da forma giyen iki efsane oyuncunun ismini verdi. Çocuğunun ismini 'Gökdeniz Yattara' koyan Oğuz Akman'ın bu davranışı sosyal medyada geniş yankı buldu.

"OĞLUM DA SENİ SEVECEK"

Konuyla ilgili bir açıklamada da bulunan Akman, "Trabzonspor! Sevgi, saygı, adalet temaları ile süslenmiş evrensel aşktır. Oğlum da seni sevecek" ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.