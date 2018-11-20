Fanatik Trabzonsporlu Taraftar, Oğluna "Yattara" İsmini Koydu
Trabzonsporlu taraftar, 24 Ekim'de doğan çocuğuna "Gökdeniz Yattara" ismini verdi, "Trabzonspor evrensel aşktır." dedi.
Trabzonspor taraftarı olan Muşlu Oğuz Akman 24 Ekim'de doğan çocuğuna Trabzonspor'da forma giyen iki efsane oyuncunun ismini verdi. Çocuğunun ismini 'Gökdeniz Yattara' koyan Oğuz Akman'ın bu davranışı sosyal medyada geniş yankı buldu.
"OĞLUM DA SENİ SEVECEK"
Konuyla ilgili bir açıklamada da bulunan Akman, "Trabzonspor! Sevgi, saygı, adalet temaları ile süslenmiş evrensel aşktır. Oğlum da seni sevecek" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (14)
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Yattara yabancı isim,,Keşke,,Şenol koysalarmış,,Şenol hoca,,Trabzonspor,un gururudur..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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böyle çok ülkemizde :) sürü çokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah insanlara akıl veriyor buda kullanmıyor açık ve net.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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gavur rum bunlar vurun lets start to linçCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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hamsi kefal koymamiş ALLAH tan oda iyiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır