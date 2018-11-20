Fanatik Trabzonsporlu Taraftar, Oğluna "Yattara" İsmini Koydu

Trabzonspor taraftarı olan Muşlu Oğuz Akman 24 Ekim'de doğan çocuğuna Trabzonspor'da forma giyen iki efsane oyuncunun ismini verdi. Çocuğunun ismini 'Gökdeniz Yattara' koyan Oğuz Akman'ın bu davranışı sosyal medyada geniş yankı buldu.

"OĞLUM DA SENİ SEVECEK"

Konuyla ilgili bir açıklamada da bulunan Akman, "Trabzonspor! Sevgi, saygı, adalet temaları ile süslenmiş evrensel aşktır. Oğlum da seni sevecek" ifadelerini kullandı.