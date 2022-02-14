Fanatik İsrailli yerleşimcilerden Şeyh Cerrah'taki Filistinlilere saldırı

Bir grup fanatik İsrailli yerleşimci, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli aileye saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Kudüs'ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan bir grup fanatik İsrailli yerleşimci, Filistinli Salem ailesine saldırdı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda, 6 kişi de tutuklandı. Yerel kaynaklara göre, İsrailli askerler ve polis de Filistinli aileye saldırarak gaz bombası ile müdahale etti. Yaralanan Filistinlilerin birçoğunun yüzünde ve boynunda yanıklar meydana geldi. İsrailli yerleşimciler, mahalledeki çok sayıda eve ve arabaya da saldırarak zarar verdi.

Tahliye emri verilmişti

Filistinli Salem ailesinin evi geçtiğimiz günlerde İsrailli yerleşimcilere verilmiş ve aileye tahliye emri gönderilmişti. Filistinliler, İsrail'in işgal politikası kapsamında aileleri evlerinden tahliye ettiğini, bu kararın siyasi amaçlar taşıdığını ve İsrail'in Filistinlileri etnik olarak yok etmeye çalıştıklarını iddia etti. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa