Fanatik Beşiktaşlı, para biriktrip siyah-beyazlı kulüpte kongre üyesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fanatik Beşiktaşlı, para biriktrip siyah-beyazlı kulüpte kongre üyesi oldu

20.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:46
Fanatik Beşiktaşlı, para biriktrip siyah-beyazlı kulüpte kongre üyesi oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde züccaciyecide çalışan Murat Çıbık, biriktirdiği parayla Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde züccaciyecide çalışan Murat Çıbık, biriktirdiği parayla Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu.

Çıbık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a olan tutkusunun hayatında her şeyden önce geldiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde fırsat buldukça maçlara gittiğini kaydeden Çıbık, onun dışında her hafta televizyondan müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

Çıbık, senelerdir kulübün kongre üyesi olmak istediğini ve bunu gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Beşiktaş her gece rüyama giriyor. Bir sevdamız var o da Beşiktaş. Kendi biriktirdiğim, dişimden tırnağımdan artırdığım, gece gündüz çalıştığım parayla kongre üyesi oldum. Böyle olunca biraz daha ciddi oluyorsun. Benim gözümde paradan önce Beşiktaş geliyor."

"Gurur duyuyoruz"

Aydın Kartalları Spor Kulübü Başkanı Kadir Kavruk da Çıbık'ın taraftar grubu Çarşı'nın sevilen simalarından biri olduğunu ifade etti.

Kavruk, "Bu dönemde dişinden, tırnağından artırarak Beşiktaş'a kongre üyesi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Emekçi ve mücadeleci bir kardeşimizdir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev İsmail Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Arto Serdar Ortaç Nilgün Belgün Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Ali Şansalan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fanatik Beşiktaşlı, para biriktrip siyah-beyazlı kulüpte kongre üyesi oldu | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:48:47. #1.14#
title