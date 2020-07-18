HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fanatik Beşiktaşlı, kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, ardıç ağacından yapılan dev kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti.

Fanatik Beşiktaşlı, kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti
18.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:59

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, ardıç ağacından yapılan dev kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti.

Söke'den otomobiliyle hareket eden Baran (44), üç yıldır hayalini kurduğu Burdur Gölü kenarında Karakent köyü yakınındaki Lisinia Doğa Proje Merkezine gelerek kartal heykeli önünde Beşiktaş formasıyla fotoğraf çektirdi.

"Hayalime kavuştum"

Baran, yaptığı açıklamada, kartal heykelini görmeyi çok istediğini söyledi.

Fanatik Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Baran, kendisine Beşiktaş'ı hatırlatan kartal heykelinin önünde Beşiktaş formasıyla fotoğraf çektirmenin hayalini kurduğunu anlattı.

Beşiktaş'ın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Baran, "Ailecek Beşiktaşlıyız, Beşiktaş benim hayatım. En büyük hedefim oğlumun Beşiktaş'ın altyapısında oynaması. Lisinia'daki dev kartal heykeli çok etkileyici. Tabelaların az olmasından dolayı burayı bulmakta biraz zorlandım ancak azmettim yaklaşık 300 kilometre yol yaptım ve sonunda hayalime kavuştum, çok mutluyum." diye konuştu.

Lisinia Doğa Proje Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da Lisinia'daki atık odun parçalarından yapılan etkileyici heykelleri görmek için Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi Ekonomi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Celal Adan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao İrfan Buz Caner Erkin Ünal Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Tv Asker Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Fanatik Beşiktaşlı, kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 16:03:22. #1.15#
title