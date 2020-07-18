Fanatik Beşiktaşlı, kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, ardıç ağacından yapılan dev kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, ardıç ağacından yapılan dev kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol kat etti.

Söke'den otomobiliyle hareket eden Baran (44), üç yıldır hayalini kurduğu Burdur Gölü kenarında Karakent köyü yakınındaki Lisinia Doğa Proje Merkezine gelerek kartal heykeli önünde Beşiktaş formasıyla fotoğraf çektirdi.

"Hayalime kavuştum"

Baran, yaptığı açıklamada, kartal heykelini görmeyi çok istediğini söyledi.

Fanatik Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Baran, kendisine Beşiktaş'ı hatırlatan kartal heykelinin önünde Beşiktaş formasıyla fotoğraf çektirmenin hayalini kurduğunu anlattı.

Beşiktaş'ın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Baran, "Ailecek Beşiktaşlıyız, Beşiktaş benim hayatım. En büyük hedefim oğlumun Beşiktaş'ın altyapısında oynaması. Lisinia'daki dev kartal heykeli çok etkileyici. Tabelaların az olmasından dolayı burayı bulmakta biraz zorlandım ancak azmettim yaklaşık 300 kilometre yol yaptım ve sonunda hayalime kavuştum, çok mutluyum." diye konuştu.

Lisinia Doğa Proje Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da Lisinia'daki atık odun parçalarından yapılan etkileyici heykelleri görmek için Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini belirtti.

Kaynak: AA