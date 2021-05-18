Fanatik Beşiktaş taraftarı Balakişiyev'in mezarına "FEDA" yazısı

Havan saldırısı sonucu 25 Ekim 2020'de şehit olan Fanatik Beşiktaş taraftarı Azerbaycanlı Xeyal Balakişiyev'in mezar taşına "FEDA" yazısı konuldu.

Havan saldırısı sonucu 25 Ekim 2020'de şehit olan Fanatik Beşiktaş taraftarı Azerbaycanlı Xeyal Balakişiyev'in mezar taşına "FEDA" yazısı konuldu.

Azerbaycan Milli Ordusu saflarında görev alan ve Fuzuli istikametindeki çatışmalarda havan saldırısı sonucu yaşamını yitiren Balakişiyev, Beşiktaş sevgisiyle biliniyordu. Sosyal medya hesaplarından Beşiktaş paylaşımları yapan ve Siyah-beyazlıların "kartal" işaretiyle fotoğraflar paylaşan Balakişiyev'in Bakü'deki Fahri Hıyaban mezarlığındaki kabri başına, ailesi tarafından "FEDA" yazısı konuldu.

17 Ekim 1994'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan Xeyal Balakişiyev, 27 Eylül 2020'de Karabağ'da başlayan Vatan Savaşı'nın ilk günü gönüllü olarak askerlik merkezine kaydolup, 5 Ekim 2020'de Vatan Savaşı'na katıldı. Azerbaycan Milli Ordusu saflarında görev alan Balakişiyev, Fuzuli istikametindeki çatışmalarda havan saldırısı sonucu 25 Ekim 2020'de şehit düştü.

Xeyal Balakişiyev'in babası Müseyib, oğlunun Siyah-beyazlı renklere gönül verdiğini belirterek, "Xeyal, Siyah-beyaz renkteki Neftçi Bakü ve Beşiktaş'ın koyu taraftarıydı. Oğlum, armasında Türk bayrağı olmasını özellikle sürekli vurgulardı. Beşiktaş'ın her maçını mutlaka takip eder, yenilgilerine üzülüp, zaferlerine sevinirdi. Bana hep Beşiktaş'ın marşlarından birini olan tribünlerde söylenen 'Ölümle yaşamı ayıran çizgi, siyahla beyazı ayıramaz ki' derdi. Beşiktaş'ın 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğu ruhunu şad etmiştir, kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı