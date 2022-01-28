Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı - Haberler
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Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı

İhlas Haber Ajansı, Halil Ulubey - Güncel
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Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı Ona şimdiden gol attığı maçları anlatan baba, oğlunun gelecekte Fenerbahçe kadrosunda oynayan yıldız bir futbolcu olacağına inandığını söylüyor Kahramanmaraş'ta iki buçuk yaşındaki oğlunun futbolcu olmasını hayal eden bir...

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı

Ona şimdiden gol attığı maçları anlatan baba, oğlunun gelecekte Fenerbahçe kadrosunda oynayan yıldız bir futbolcu olacağına inandığını söylüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki buçuk yaşındaki oğlunun futbolcu olmasını hayal eden bir baba, elleriyle tuttuğu oğluna maç anlatıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan sıkı Fenerbahçe taraftarı olan Lokman Başcı, iki buçuk aylık oğlu Ekin Kutay Başcı'nın futbolcu olmasını istiyor.

Ona şimdiden gol attığı maçları anlatan Başçı, oğlunun gelecekte Fenerbahçe kadrosunda oynayan yıldız bir futbolcu olacağına inandığını söyledi.

Baba Lokman Başçı, "Bu adama iyi bakın, bu adam büyüyecek yeşil sahaların tozunu attıracak. Bu çocuk Fenerbahçe'nin geleceği olacak" dedi.

Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı

Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı

Fanatik babadan futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatımı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Kahramanmaraş, Fenerbahçe, Baba, Güncel, Haber

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