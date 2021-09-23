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Famiş YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Famiş YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Famiş YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Famiş YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi Atalar köyü Has Mahallesi sakinlerinden Hasan YILMAZ'ın eşi Asiye, Bahri, Bayram ve Necati YILMAZ'ın anneleri Famiş YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Bahri YILMAZ: 0536 331 00 73

23 Eylül 2021, Perşembe

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