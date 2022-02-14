Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Falyalı suikastı : Mustafa Söylemez ve 2 adamının gözaltı süreleri uzatıldı

Edinilen son dakika haberine göre KIBRIS'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

KIBRIS'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti  soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Cinayetin hemen ardından gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, Gözaltı, Kıbrıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title