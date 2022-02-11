FALYALI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ:  MUSTAFA SÖYLEMEZ'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

FIRAT, MALATYA (DHA) - - KIBRIS'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatı açıklamalarda bulundu.

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındı. Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi.

"TELEFON TRAFİĞİ DE BİR İDDİA SADECE"

Falyalı cinayetinin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı ifade eden Fırat Söylemez, "Biri Yeşilköy'de öldürülen bir meslektaşım, bir tanesi Kıbrıs'ta yaşanan bir olay. Hepsinin tamamını Söylemez ailesi olarak lanse edilmesinin mutlaka bir sebep var. Faili meçhulse bir cinayet bir grubun üzerine bırakalım dosya kapansın mantığı. Bu geçmişte de böyle oldu. Ömer Lütfü Topal'da da bu oldu. Biz hukuk devletiyiz. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesi lazım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel