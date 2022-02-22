FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat gecesi arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetlerinin soruşturması kapsamında dün tutuklanan ve 9 Şubat'ta Kıbrıs'tan İstanbul'a uçakla geldiği görüntüleri ortaya çıkan Mustafa Söylemez, emniyetten sonra savcılık ve hakimlikte de susma hakkını kullandı. Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken giydiği mont ve ayakkabıları bıraktığı, Kıbrıs'tan İstanbul'a gelmesine ilişkin kendisine yöneltilen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Faysal Söylemez ve diğer şüphelilerin ise olayla alakalarının olmadığını belirterek suçlamaları reddettikleri kaydedildi.

YARGILAMALARI TÜRKİYE 'DE YAPILACAK

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na çıkarılan şüphelilerin sorgusu, iş bölümü yapılarak 7 ayrı savcı tarafından alınmıştı. Yaklaşık 8 buçuk saat süren sorgulamaların ardından Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel