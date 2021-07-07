Fallout 76 Steel Reign Şimdi Yayında
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Fallout 76 Steel Reign Şimdi Yayında

Fallout 76 Steel Reign Şimdi Yayında
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Fallout 76'nın The Brotherhood of Steel hikayesi sona yaklaşıyor.

'nın The Brotherhood of Steel hikayesi sona yaklaşıyor. Steel Reign adlı son bölüm artık 20. seviyeyi aşmış ve "En İyi Savunma"yı tamamlamış oyuncular için mevcut.

Fallout 76 Steel Reign

Fallout 76'nın Brotherhood of Steel hikayesi artık sona eriyor. Appalachia'nın kasa sakinleri, Steel Reign, Efsanevi Öğeler üretme yeteneği, yeni bir Sezon, bazı hata düzeltmeleri ve daha fazlasını sunan bir güncelleme aldı.

Steel Reign: Brotherhood of Steel hikayesi Steel Reign ile sona eriyor. En son bölüm yeni görevler, konumlar, ödüller ve daha fazlasını getiriyor.

Legendary Crafting: Oyuncular artık Silahlarını, Zırhlarını ve Güç Zırhlarını yükseltebilirler.

5. Sezon: Yeni sezon bugün "K.D. Inkwell ve 42. Yüzyıldan Kaçış" ile başlıyor.

Cüzdan Yükseltmeleri: Bazı günlük satıcı limitleri artırıldı ve bir oyuncunun elinde tutabileceği maksimum Caps, Gold Külçe ve Skript miktarı da bunu takip etti.

Minerva: Yeni Külçe Altın Satıcınızla tanışın. İki yeni etkinlikte indirimler sunacak; Minerva'nın Mağazası ve Minerva'nın Büyük İndirimi.

Fallout 76 Steel Reign Dosya Boyutu

PC (via Bethesda.net): 8.7 GB

PC (via Microsoft Store): 15.9 GB

PC (via Steam): 7.1 GB

PlayStation: 15.18 GB

Xbox: 15.87 GB

Yeni görev dizisi Steel Dawn'ın sonunda başlayacak ve "En İyi Savunma"yı tamamlamış 20. seviyenin üzerindeki oyuncular için geçerli olacak.

Steel Reign kriterlerini karşılarsanız "A Knights Kefaret" başlıklı yeni bir görev görünecektir. Yeni görev sizi Fort Atlas'ta Russell Dorsey ile konuşmaya götürecek. Steel Reign görev serisinin sonunda yeni eşyalar sizi bekliyor.

Kaynak: Turkmmo

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