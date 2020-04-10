Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında Geçtiğimiz Salı günü yayınlanması beklenen Fallout 76 oyununun genişletmek paketi Wastelanders, son anda alınan erteleme kararı ile 14 Nisan 2020 Salı gününe kaydırılmıştı.

Geçtiğimiz Salı günü yayınlanması beklenen Fallout 76 oyununun genişletmek paketi Wastelanders, son anda alınan erteleme kararı ile 14 Nisan 2020 Salı gününe kaydırılmıştı. Geri sayım devam ederken Bethesda Softworks, genişletme paketinin çıkış fragmanını yayınladı.

Wastelanders güncellemesi ile yeni bir hikaye, yeni silahlar ve yeni ekipmanlar ile gelecek. En büyük yenilik ise insan yapay zeka karakterleri eklenecek olması. Her birinin kendisine özgü bir yaşantısı olacak bu karakter ile duruma göre Fallout 3 oyunundakine benzer dallanıp budaklanan diyaloglar gerçekleştirebileceğiz. Kritik seçimler yapmamızın gerekeceği görevler olacak ve bu seçimlerimiz, hikayenin akışına etki edecek. Ana serideki Fallout oyunlarında olduğu gibi istatistikleriniz ve Perk'leriniz duruma göre karşılaştığınız sorunları çözmede, insanların akıllarını çelmede veya size bilgi vermek için ikna etmede ek seçenekler sunacaklar.

Bunların yanı sıra, yeni mekanlar, yeni düşmanlar, yeni teçhizatlar, yeni bir seçim ve itibar sistemi ve çok daha fazlası da olacak.

Eğer halihazırda Bethesda.net üzerinden satın almışsanız, 12 Nisan 2020 Pazar günü TSİ 23: 59'a kadar Bethesda.net ve Steam hesabınızı birbirine bağlamanız durumunda Wastelanders genişletme paketiyle birlikte Fallout 76 oyununun Steam versiyonuna ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi hatırlatayım. Bu işlem Atom'larınızı veya Fallout 1st aboneliğinizi hesaplar arasında aktarmayı mümkün kılmıyor ama Atomic Shop üzerinden aldığınız eşyaları hesaplarınız arasında aktarabileceksiniz.

Bethesda Softworks tarafından yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.