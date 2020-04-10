Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında - Haber
Teknoloji

Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında

Geçtiğimiz Salı günü yayınlanması beklenen Fallout 76 oyununun genişletmek paketi Wastelanders, son anda alınan erteleme kararı ile 14 Nisan 2020 Salı gününe kaydırılmıştı.

10.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:51
Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında

Geçtiğimiz Salı günü yayınlanması beklenen Fallout 76 oyununun genişletmek paketi Wastelanders, son anda alınan erteleme kararı ile 14 Nisan 2020 Salı gününe kaydırılmıştı. Geri sayım devam ederken Bethesda Softworks, genişletme paketinin çıkış fragmanını yayınladı.

Wastelanders güncellemesi ile yeni bir hikaye, yeni silahlar ve yeni ekipmanlar ile gelecek. En büyük yenilik ise insan yapay zeka karakterleri eklenecek olması. Her birinin kendisine özgü bir yaşantısı olacak bu karakter ile duruma göre Fallout 3 oyunundakine benzer dallanıp budaklanan diyaloglar gerçekleştirebileceğiz. Kritik seçimler yapmamızın gerekeceği görevler olacak ve bu seçimlerimiz, hikayenin akışına etki edecek. Ana serideki Fallout oyunlarında olduğu gibi istatistikleriniz ve Perk'leriniz duruma göre karşılaştığınız sorunları çözmede, insanların akıllarını çelmede veya size bilgi vermek için ikna etmede ek seçenekler sunacaklar.

Bunların yanı sıra, yeni mekanlar, yeni düşmanlar, yeni teçhizatlar, yeni bir seçim ve itibar sistemi ve çok daha fazlası da olacak.

Eğer halihazırda Bethesda.net üzerinden satın almışsanız, 12 Nisan 2020 Pazar günü TSİ 23: 59'a kadar Bethesda.net ve Steam hesabınızı birbirine bağlamanız durumunda Wastelanders genişletme paketiyle birlikte Fallout 76 oyununun Steam versiyonuna ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi hatırlatayım. Bu işlem Atom'larınızı veya Fallout 1st aboneliğinizi hesaplar arasında aktarmayı mümkün kılmıyor ama Atomic Shop üzerinden aldığınız eşyaları hesaplarınız arasında aktarabileceksiniz.

Bethesda Softworks tarafından yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haber
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haber
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haber
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haber
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Kadın İtalya Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Fallout 76'nın Wastelanders Genişlemesinin Çıkış Fragmanı Yayında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:01:43. #1.14#
title