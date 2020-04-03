Fallout 76'nın Steam Versiyonuna Ücretsiz Sahip Olabilirsiniz Fallout 76 oyununu Bethesda.net üzerinden satın almışsanız, ufak bir işlem sonucunda Steam versiyonuna ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Fallout 76 oyununu Bethesda.net üzerinden satın almışsanız, ufak bir işlem sonucunda Steam versiyonuna ücretsiz sahip olabilirsiniz. Ancak bunun için az bir zamanınız var.

Fallout 76, 2018 yılının son çeyreğinde satışa sunulduğunda, PC versiyonuna sadece Bethesda.net üzerinden sahip olabiliyordunuz. Amerika menşeli yayıncı bir süre bu şekilde diretmiş olsa da sonradan çark etmek durumunda kalmıştı.

Geçtiğimiz senenin Mart ayında yaptığı duyuru bağlamında oyunun Steam mağazasına geleceğini öğrenmiştik. Esasen geçtiğimiz senenin son çeyreğinde gelmesi bekleniyordu ama artık 14 Nisan 2020 tarihini bekliyoruz. Bu tarih aynı zamanda Wastelanders genişleme paketinin de geleceği tarih oluyor.

Fallout 76'nın Steam mağazasına gelişi için geri sayım devam ederken Bethesda Softworks bizlere küçük ama güzel bir sürpriz yaptı. Oyunu Bethesda.net üzerinden satın almış ama Steam mağazası üzerinden devam etmek istiyorsanız, Amerika menşeli yayıncı size güzel bir fırsat sunuyor.

Bugünden itibaren 12 Nisan 2020 Pazar günü TSİ 23: 59'a kadar Bethesda.net ve Steam hesabınızı birbirine bağlamanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde, Wastelanders genişletme paketiyle birlikte Fallout 76 oyununun Steam versiyonuna ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz.

Bu işlem Atom'larınızı veya Fallout 1st aboneliğinizi hesaplar arasında aktarmayı mümkün kılmıyor ama Atomic Shop üzerinden aldığınız eşyaları hesaplarınız arasında aktarabileceksiniz.