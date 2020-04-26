Fallout 76 Evcil Hayvanlarla Güncellenecek Yapay zeka karakterlerden sonra, Fallout 76 oyununa evcil hayvanların da getirilmesi planlanıyor. Kendinize yeni bir Dogmeat bulabileceksiniz.

Yapay zeka karakterlerden sonra, Fallout 76 oyununa evcil hayvanların da getirilmesi planlanıyor. Kendinize yeni bir Dogmeat bulabileceksiniz.

Fallout 76 oyununun uzun zamandır beklenen Wastelanders genişletme paketi, geçtiğimiz haftanın başlarında ücretsiz bir güncelleme ile oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Wastelanders ile gelen en büyük yenilik elbette yapay zeka karakteri ve beraberlerinde gelen Fallout 3 benzeri diyalog sistemi oldu. Ancak Bethesda Softworks bu kadar ile sınırlı kalınmayacağını söyledi.

Fallout 76'da hayvan yoldaşlarınız da olacak

Reddit üzerinden yeni bir AMA (Bana Her Şeyi Sor) seansı gerçekleştirildi. Katılımda bulunan ise Proje Lideri Jeff Gardiner oldu. Seans sırasında bir hayran, evcil hayvanların oyuna katılıp katılmayacağı yönünde bir soru sordu. Bu cevap veren Gardiner, "Artık oyunda bir yoldaş sistemimiz olduğu için, evcil hayvanları da eklemeyi planlıyoruz." yorumunda bulundu.

Şu an için herhangi bir tarih verilemiyor ama muhtemelen Wastelanders genişletme paketini beklediğimiz kadar beklemek durumunda olmayabiliriz. Bununla birlikte Fallout 76 oyununa daha fazla müttefik karakter eklenecekmiş. Hatta Bethesda Softworks, eklenmesi planlanan yeni müttefik karakterlerin oyun içindeki kampınızda size katılmalarının mümkün olması da isteniyormuş ama öncesinde giderilmesi gereken bazı sorunlar varmış. Olmasa şaşardık, değil mi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oyuna hayvan dostlarımızın ve yeni müttefik karakterlerin gelmesi iyi mi olur, yoksa gereksiz mi olur? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.