Fallout 76 - 2021 yol haritası açıklandı

Fallout teknik açıdan iyileştirmelerine devam ederken, 2021 yılında yepyeni oynanış aşamalarını da açıkladı. Bu yıl, İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimlerinde pek çok yeniliğin altına imzasını atacak.

İLKBAHAR

Gelen ilkbahar güncellemesi ise silahlarınızı ayırtın. S.P.E.C.İ.A.L. loadout'ları, C.A.M.P. hücreleri, Mannequin'ler ve dahayeni niceleri ile Daily Ops genişletmesi oyunseverlerin karşısında. Yeni özelliklerin detaylarına bir göz gezdirmek isterseniz Inside the Vault makalesine bir göz atabilirsiniz. Bethesda.net başlatıcısı üzerinden Fallout 76'ya sahip olan bütün oyunseverler, bu bütün yeni özelliklere ve daha fazlasına güncel PTS sürümünde şimdi hemen deneyebilir. Bunun yanı sıra bu gelen güncelleme ile Armor Ace de geri dönüş hazırlığında.

YAZ

Geçen yıl, Brotherhood of Steel'in Appalachia'ya gelişi ile beraber oyunseverler rütbeler konusunda bir karışıklığa denk geldi ve yollarında yeni engeller buldu. Steel Reign, Brohterhood'un hikayesini devam ettirme niteliğinde ve bunun yanıda yeni görevler, mekanlar ve güçlü yeni ödüller getiriyor.

SONBAHAR

Oyun içi değişmeler sonucunda Özel Dünyalar evrimi de gelmekte. Bunun yanı sıra, oyunculara daha fazla oynayış imkanı sunmak için Daily Ops'a yeni bir genişletme getirilmesi mecvut.

KIŞ

Bu kış, efsane silahlar ve zırhlar ile çokça istenen C.A.M.P. pet'lerinin gelişini müjdeler nitelikte. Dünyanın dışında bir organizasyonda yeni tehlikeler ile yüzleşin. Yeni bir topluluk görevi: Invaders from Beyond'da tüm sunuculardaki oyuncular hep birlikte bir araya gelerek görevleri tamamlayabilecek, bu görevle birlikte yeni zorlu düşmanlar ile yüzleşecek ve yıldızlararası yeni ödüller hanelerine ekleyecekler. The Cultist of Appalachia yepyeni sezon etkinliği The Ritual'da uğursuz bir iş peşinde. Point Pleasant'daki tarikatçıların heyecanlı ve bir o kadar da tehlikeli bir ritüel hazırlamalarına yardımcı olun. Bunun karşılığında size eşsiz güzel hediyeler verecekler.