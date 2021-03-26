Fallout 76 2021'de nasıl bir yol izleyecek?
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Fallout 76 2021'de nasıl bir yol izleyecek?

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Fallout 76 2021'de nasıl bir yol izleyecek?

Fallout 76 oyunu 2021'de nasıl bir yol izleyeceğini ve oyuna gelecek olan içerikleri hakkında açıklamalar yaptı, çıktığı ilk zamanlarda oyunun bazı nedenlerle kapanmıştı...

Fallout 76 oyunu 2021'de nasıl bir yol izleyeceğini ve oyuna gelecek olan içerikleri hakkında açıklamalar yaptı. Çıktığı ilk zamanlarda oyunun pek fazla sevilmemesi ve eleştiriye maruz kalması oyunun sonradan yaptığı güncellemeler sayesinde kapanmıştı. Oyun şimdi tekrar yeni muhteşem güncellemeler ile tekrar geliyor.

Oyuna büyük bir emek harcayan Bethesda şirketi yeni güncellemeler sayesinde oyuna olan desteğine devam etmektedir. Bethesda şirketinin bu sene gelecek içerikler hakkındaki açıklaması şu şekildedir:

Güncellemeler mevsimlik olarak her mevsime özel avantajlarla birlikte gelecek. Her mevsimin ayrı bir avantajı ortaya çıkarmasını düşündük.

İlkbahar Güncellemesi

Fallout 76, İlkbahar güncellemesi ile birlikte silahlarınızı kuşanmaya hazır olun! S.P.E.C.I.A.L loadout, C.A.M.P hücre, yepyeni Daily Ops genişletmesi ve Mannequin İlkbahar güncellemesi ile birlikte geliyor!

Yaz Güncellemesi

Fallout 76, Yaz mevsimi güncellemesi ile birlikte yeni görevler, mekanlar ve büyük ödülleri beraberinde getiriyor.

Sonbahar Güncellemesi

Fallout 76 oyununda Sonbahar güncellemesi Özel Dünyalar evrimini getirecek. Bunun yanında oyuncular için daha fazla oynanış yolu sunulacak Daily Ops genişletmesi de gelmekte.

Kış Güncellemesi

Fallout 76, Kış mevsiminde C.A.M.P Petlerin gelişini kutluyor! Yeni topluluk görevleri ile sunucuda bulunan oyuncular birleşerek görevleri tamamlayacak ve yıldızlararası ödüller kazanacak.

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:31:23. #1.16#
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