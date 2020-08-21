Fall Guys turnuvası Fallmania geliyor! GrandPooBear duyurdu | Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı PC, PS4 ne kadar?
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Fall Guys turnuvası Fallmania geliyor! GrandPooBear duyurdu | Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı PC, PS4 ne kadar?

Battle royale oyun olan Fall Guys, ilk günden beri büyük ilgiyle karşılandı. Bu ilgiyi bir turnuvayla taçlandırmak isteyen yayıncılar ilk yarışı duyurdu. Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys fiyatı ne kadar? Fall Guys Xbox'ta var mı? Fall Guys kaç gb? Fall Guys sistem gereksinimleri neler?

Fall Guys turnuvası Fallmania geliyor! GrandPooBear duyurdu | Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı PC, PS4 ne kadar?
21.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:09

Fall Guys: Ultimate Knockout son derece rekabetçi bir oyun, ancak espor için düşünülerek tasarlanmış bir oyun değildir. Bu yüzden espor içerisinde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki hafta yapılacak ve resmi olmayan ilk Fall Guys turnuvası ilgi çekici olmalı.

FALL GUYS TURNUVASI FALLMANIA NEDİR?

Battle royale oyunlar arasında eğlenceli bir yere sahip olan Fall Guys, ilk turnuvasıyla geliyor. Fallmania adı verilen turnuva, Espor oyuncusu ve yayıncı GrandPooBear tarafından duyuruldu.

GrandPooBear'ın tweetine ulaşmak için buraya tıklayınız.

FALL GUYS TURNUVASI NE ZAMAN?

Fallmania, 27 Ağsutos'ta düzenlenecek.

FALLMANIA ÖDÜLLERİ

Fall Guys'da ikinciye yer olmadığından, parkurları birincilikle bitiren her şeyi alır. Yani 5000 $ 'lık ödül ise sadece bir kişinin olacak!

Fall Guys turnuvası Fallmania geliyor! GrandPooBear duyurdu | Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı PC, PS4 ne kadar?

FALLMANIA FALL GUYS TURNUVASI'NA NASIL KATILIRIM?

GrandPooBear, kendi Twitter hesabından başvuru formunu yayınladı. Buraya tıklayıp, alanları doldurarak başvurabilirsiniz. Turnuva için değerlendirilmek isterseniz kaydolabilirsiniz.

FALL GUYS NASIL BİR OYUN?

31 Temmuz tarihinde PC ve PS4 için çıkış yapan battle royal oyun, dünya çapında trend oldu. İlk 24 saatte 1,5 milyondan fazla satan oyun, 2 milyondan fazla kopya sattı. Twitch kategorilerinde en çok yayınlanan ve izlenen 3. oyun oldu.

Battle Royal günümüzde çok popüler, alıştığımızın aksine silahlar yerine eğlenceli parkurların olması ise oyunu çekici hale getirdi diyebiliriz. 60 oyuncu ile başlayan oyunda engellerle, çarpan pervanelerle ve yükseklikle savaşıyorsunuz. Ve de birbirini tutan ve oynamanıza engel olan oyuncular var. Mekaniklerin buna izin vermesinin sebebi ise takım yarışlarında başarılı olabilmek. Eğlenmek için tercih edilebilecek oyunlardan biri olması sebebiyle çok tercih edildiği de söyleniyor.

Fall Guys turnuvası Fallmania geliyor! GrandPooBear duyurdu | Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı PC, PS4 ne kadar?

Tabi, parkurda olur olmadık engeller biraz hırslanmanıza sebep olabilir. Human Fall Flat oyununun battle royal versiyonu olarak da düşünülebilir. Elbette farklılıklar çok fazla.

Oyun içerisinde renkli ve eğlenceli parkurlar yer alıyor. Efekt ve müzikler çok başarılı. Temel kontrolleri basit. Fazla oyuncu olduğu için bazı sunucu sorunları ile karşılaşabilirsiniz fakat bunlar şu an geliştiriliyor.

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD eşdeğeri

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7950

Fall Guys turnuvası Fallmania geliyor! GrandPooBear duyurdu | Fall Guys Ultimate Knockout fiyatı PC, PS4 ne kadar?

FALL GUYS KAÇ GB?

Gelen güncelleme ile birlikte toplam boyut 2 GB yer kaplamaktadır.

FALL GUYS FİYATI PC, PS4

Steam fiyatı 38,00 TL

PS4 fiyatı 89 TL

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